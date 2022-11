Introbio: 200 mila euro per il rifacimento del tetto della caserma

Avanzano i lavori per due opere pubbliche che riguardano tutta la comunità valsassinese.

L’Amministrazione introbiese al lavoro anche per la nuova scuola media.

INTROBIO- Avanzano i progetti e gli interventi che riguardano non solo il paese ma l’intera Valsassina. Il primo interessa il rifacimento del tetto della Caserma dei Carabinieri (sita proprio a Introbio) che da diverso tempo necessita di un intervento radicale.

Per questo intervento sono stati destinati 200 mila euro e a breve si procederà con il bando di gara. Il secondo ambizioso progetto riguarda quello per la realizzazione di una nuova scuola media. Il comune era stato escluso dall’ultimo bando per l’assegnazione dei fondi a riguardo proprio perché l’area che era stata individuata per la costruzione dell’edificio non era risultata idonea dal punto di vista urbanistico.

L’amministrazione comunale sta procedendo a ritmo serrato per ottenere tutti i requisititi necessari di proprietà e conformità urbanistica per accedere con fiducia al prossimo bando e poter ottenere così i fondi necessari. Si è già proceduto alla variante del PGT (Piano di Governo del Territorio) per riclassificare l’area individuata dove dovrebbere sorgere il nuovo stabile.

Il passaggio successivo è quello di ottenere il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di circa 400 mila euro per poter acquistare il terreno. Il sindaco Adriano Airoldi ha precisato: “Sono lavori che riguardano tutta la comunità e non solo Introbio. Per la realizzazione della nuova scuola media coinvolgeremo anche i sindaci dei paesi limitrofi e la Comunità Montana visto che sarà un servizio dei cittadini e studenti valsassinesi”.