Introbio. Al via la sanificazione del Poliambulatorio e di alcune zone del paese

Negli ultimi due giorni restano invariati i numeri dei contagi a Introbio

Al via la sanificazione del Poliambulatorio di via Sceregalli

INTROBIO – Le azioni per prevenire ulteriori contagi proseguono e negli ultimi monitoraggi effettuati ieri, non si riscontrano particolari inosservanze alle prescrizioni indicate nelle ordinanze ministeriali, regionali e comunali. Nel pomeriggio di oggi, martedì, il comune provvederà alla sanificazione del poliambulatorio di via Sceregalli.

“Vogliamo garantire la massima protezione sanitaria a tutto il personale operante nella struttura e agli utenti che la frequentano per visite, prelievi o altre urgenze – ha fatto sapere il sindaco Adriano Airoldi -. Giovedì pomeriggio o venerdì, compatibilmente con la fornitura di materiale idoneo provvederemo, con l’ausilio di un volontario introbiese, a sanificare i punti di maggior concentrazione di cittadini, che si trovano in attesa di accedere ai negozi per acquisti che, lo raccomando ancora vivamente, devono essere effettuati in quantitativo sufficiente per permettere il totale isolamento famigliare per il maggior numero di giorni”.