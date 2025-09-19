Introbio, Casa di Comunità. Dal 22 settembre nuova fase dei lavori di adeguamento PNRR

Servizi garantiti con possibili variazioni temporanee
INTROBIO – Asst Lecco informa gli utenti che i lavori di adeguamento della Casa di Comunità di Introbio, iniziati nei mesi scorsi per conformarsi agli standard previsti dal PNRR, entreranno in una fase più intensa a partire da lunedì 22 settembre e proseguiranno fino ai primi mesi del 2026.
Durante questo periodo, tutti i servizi resteranno attivi, anche se potrebbero verificarsi temporanee variazioni nelle sedi di erogazione e negli orari.
Gli utenti sono invitati ad informarsi preventivamente per eventuali aggiornamenti relativi alla localizzazione dei servizi, contattando il PUA della Casa di Comunità di Introbio al seguente numero di telefono: 0341/983325.