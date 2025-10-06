Introbio celebra il mondo agricolo con la “Festa del Ringraziamento”

Appuntamento domenica 12 ottobre con la sfilata di mezzi agricoli, cavalli e personaggi in costume

Nel pomeriggio musica, tiro alla fune, corsa con i sacchi, staffetta contadina e incanto dei prodotti

INTROBIO – La Festa del Ringraziamento per tradizione è la giornata dedicata a celebrare il mondo agricolo e nata per dimostrare gratitudine per il raccolto dell’anno precedente. Un inno al mondo rurale che andrà in scena a Introbio domenica 12 ottobre. La giornata avrà inizio alle 10.30 con il ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza Carrobbio. Da lì partirà il corteo con figuranti, cavalli, trattori e mezzi agricoli.

A Pra Baster alle 12.30 ci sarà un momento di raccoglimento per la Benedizione. La festa entrerà nel vivo con l’apertura della cucina, la premiazione dei partecipanti e l’immancabile incanto dei prodotti. Nel pomeriggio sono pervisti diversi momenti conviviali e divertenti come il tiro alla fune, la corsa con sacchi e la staffetta contadina con BCS trattori.

La giornata sarà allietata dalla musica e dai balli dei “700 MT sopra il cielo”. La festa del Ringraziamento è organizzata dalla Pro Loco Introbio in collaborazione con il Gruppo Alpini e patrocinata dal Comune.