Madonna della Neve, in occasione della festa si inaugura il rifugio

Madonna della Neve, lunedì la tradizionale processione

Domenica 4 agosto l’inaugurazione del rinnovato rifugio

INTROBIO – Sarà inaugurato domenica 4 agosto, alla vigilia della tradizionale festa della Madonna della Neve, il rinnovato rifugio “Madonna della Neve” nel cuore della Val Biandino.

Alle ore 11.30 verrà celebrata la Santa Messa al Santuario accompagnata dai suonatori di corno delle Alpi. A seguire la benedizione del rifugio e buffet. Nel pomeriggio, alle 15, concerto del gruppo Alphorn, suonatori del corno delle Alpi. Alle 20, sempre in Biandino, recita del rosario e benedizione con la reliquia della Madonna. Alle 21, a Introbio, ritrovo presso S. Caterina e fiaccolata con la recita del rosario fino al sagrato della chiesa parrocchiale.

Lunedì 5 agosto, invece, ricorre il 183° anniversario del voto fatto alla Madonna della Neve. Come vuole la tradizione il ritrovo è alle 5.30 in chiesa parrocchiale da dove partirà la processione verso il Santuario in Val Biandino. Alle 17.30 ci sarà la processione dalla ca’ del Dolfo alla chiesa parrocchiale, canto delle litanie, esposizione eucaristica, Te Deum di ringraziamento e benedizione Eucaristica. Saranno presenti monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale della zona di Lecco e padre Fabio Pomoni, dell’Operazione Mato Grosso, di Premana.

I due appuntamenti sono inseriti nel calendario delle celebrazioni per la festa della Madonna della Neve, ECCO IL PROGRAMMA.