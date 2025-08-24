Introbio. Il canestro vandalizzato torna al suo posto grazie ai volontari di Sport Valsassina

Nella mattinata di oggi, domenica, l’intervento per ridare uno spazio di gioco a ragazzi e famiglie

“Sport e i luoghi dedicati ai giovani vanno protetti: continueremo a farlo, finché non trionferà l’intelligenza”

INTROBIO – Anche questa volta il volontariato ha fatto la differenza. Nella mattinata di oggi, domenica, i volontari dell’Asd Sport Valsassina si sono ritrovati al giardinetto di viale della Vittoria a Introbio per sistemare il canestro che era stato vandalizzato, collocando un nuovo ferro e restituendo così ai ragazzi e alle famiglie uno spazio di gioco funzionante.

“Non è la prima volta che ci troviamo a intervenire, ma ogni volta lo facciamo con lo stesso spirito: la convinzione che lo sport e i luoghi dedicati ai giovani vadano protetti. ‘Continueremo a farlo, finché non trionferà l’intelligenza’, è il messaggio che vogliamo condividere. Il volontariato è la vera forza di una comunità: davanti alle difficoltà, c’è sempre chi è pronto a ricostruire”.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni è arrivato anche il messaggio della sindaca Silvana Piazza, che ha ringraziato l’associazione sottolineando come “la forza del volontariato sia più grande di tutto”.