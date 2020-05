Introbio. Il Comune regala mascherine ai giovani dai 3 ai 14 anni

L’iniziativa dell’amministrazione comunale guidata da Adriano Airoldi

Mascherina riutilizzabile e lavabile per ogni bimbo e ragazzo di età compresa tra i 3 e i 14 anni

INTROBIO – “La mascherina oramai è una necessità per tutti, anche per i più piccoli, ed è un modo per responsabilizzarci. Per questo motivo abbiamo deciso di donarne una ad ogni bambino o ragazzo dai 3 ai 14 anni”.

E’ l’iniziativa del Comune di Introbio che da oggi pomeriggio, giovedì, ha cominciato a distribuire i presidi di protezione ai giovani del paese. Si tratta di mascherine acquistate dal Comune, prodotte da un’azienda di Dervio.

“Anche questa volta abbiamo scelto di comune accordo di pensare ai bimbi e ai ragazzi, che sono il nostro futuro – spiegano dall’amministrazione comunale – la mascherina ci permette di proteggere noi stessi e gli altri. Da oggi dunque saremo nelle vostre case per distribuire questi importanti presidi ai giovani. Ognuno di loro avrà la sua mascherina in cotone certificato, antibatterico, antigoccia e lavabile. Con un po’ di pazienza arriveremo da tutti!”.