Introbio in festa: mercatini, canti e tanti eventi hanno acceso la magia del Natale

Successo, domenica, per “Natale Sotto la Torre”. La manifestazione ha richiamato turisti e valsassinesi

Personaggi in costume, decorazioni, leccornie e iniziative dedicate ai bambini per una giornata suggestiva

INTROBIO – Il grande lavoro dei tanti volontari e dell’Amministrazione Comunale è stato premiato dall’entusiasmo del numeroso pubblico che ieri ha invaso le vie di Introbio.

“Natale sotto la Torre” anche quest’anno ha animato il centro storico del paese valsassinese con gli immancabili mercatini. A ricreare l’atmosfera natalizia addobbi, personaggio in costume, laboratori, trucca bimbi, giochi e la casa di Babbo Natale.

Come per ogni festa non sono mancati angoli per soddisfare i più golosi: polenta taragna, vin brulé, cioccolata calda, zucchero filato e i tipici caviadini realizzati al momento. Gli Zampognari e i canti tradizionali del gruppo “Coscritti” di Premana hanno intrattenuto tutti i presenti.

La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavour e lo spettacolo delle ballerine di AK Danza.