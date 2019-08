Introbio, in tanti al concerto di beneficenza, raccolti fondi per la ricerca

Partecipato il concerto di beneficenza organizzato dal Comune

Protagonisti la Lake Como Philharmoniker Orchestra e i Piccoli Cantori Valsassinesi

INTROBIO – Lake Como Philharmoniker Orchestra, il Maestro Roberto Gianola, il tenore Vitaliy Kovalchuk, i Piccoli Cantori Valsassinesi e il Maestro Anna Vascakova sono stati i protagonsiti del concerto di beneficenza andato in scena il 1° agosto a Introbio ed organizzato dall’amministrazione comunale allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca da destinare al Comitato Maria Letizia Verga (leucemie infantili) e Associazione Pro-Rett (Sindrome di Rett).

Grande affluenza di pubblico e applausi a scena aperta per tutti i protagonisti, compresi i ricercatori delle due associazioni che hanno avuto modo di illustrare ai presenti la loro attività di ricerca e cura e dei progressi compiuti negli ultimi anni.

Soddisfatto il sindaco Adriano Airoldi: “Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti, grazie all’impegno di tanti, ad organizzare questa manifestazione il cui ricavato verrà destinato totalmente alle due associazioni di ricerca. Sono veramente contento di aver potuto proporre un evento di altissimo livello qualitativo”.

Esecuzione perfetta del programma da parte dell’orchestra e del tenore ed emozione palpabile in sala per l’esibizione dei Piccoli Cantori che, impegnati per la prima volta a cantare con una grande orchestra, hanno superato questo difficile esame a pieni voti. L’appuntamento è già per l’anno prossimo quando Introbio, ancora una volta, si impegnerà con la musica per la ricerca e la solidarietà.