Introbio, la comunità si prepara per festeggiare la Madonna della Neve

I festeggiamenti per la Madonna di Biandino iniziano questa sera con la “Cena Alpina”, dalle ore 19 a Prà Baster
Mercoledì 5 agosto la tradizionale processione fino al santuario e la messa solenne alle 11
INTROBIO – Come ogni anno, il 5 agosto, il Santuario della Madonna della Neve in Val Biandino torna ad essere il cuore della devozione della Valsassina. Centinaia di pellegrini, escursionisti e fedeli raggiungono questo luogo caro agli introbiesi per celebrare una delle ricorrenze più sentite del territorio.
La festa affonda le sue radici nella storia della comunità di Introbio. Nel 1836, durante la terribile epidemia di colera, gli abitanti affidarono alla Madonna della Neve un voto di protezione. Da allora, ogni 5 agosto, il pellegrinaggio al santuario rinnova quella promessa, diventando un simbolo di fede, riconoscenza e speranza che si tramanda di generazione in generazione.
Le celebrazioni iniziano questa sera alle 19 a Prà Baster con la “Cena Alpina” e a seguire intrattenimento musicale con “Tributo Italiano”.
Le celebrazioni religione entreranno nel vivo alla vigilia, martedì 4 agosto. Dalle ore 17 alle 18 concerto di campane a festa suonate manualmente a tastiera. Alle 21.15 l’immancabile falò della vigilia alla cappella dedicata a Sant’Uberto.
Mercoledì 5 agosto la giornata in onore della Madonna della Neve inizia alle 5:30 con al celebrazione delle lodi in chiesa parrocchiale e la partenza della processione verso il santuario in Val Biandino. Alle 11 presso il Santuario si svolgerà la Santa Messa Solenne presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco.
Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il profondo legame tra la Val Biandino, la sua gente e la Madonna della Neve.
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