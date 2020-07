Introbio, la pista di atletica a Pra’ Baster è pronta. Un incontro per la gestione

In fase di ultimazione i lavori alla pista di atletica ‘Ezio Artusi’ in località Pra’ Baster a Introbio

Giovedì sera in Comune un incontro con le associazioni per la gestione

INTROBIO – Si concluderanno entro il fine settimana i lavori alla pista di atletica di Pra’ Baster a Introbio dedicata a Ezio Artusi, cittadino e membro del Soccorso Alpino scomparso in un incidente in montagna nel febbraio 2018.

Un sogno, quello di Artusi, diventato realtà grazie alla collaborazione tra diversi enti e l’amministrazione comunale che ha ripreso in mano il progetto di Ezio, portandolo a compimento. “Gli avevamo fatto una promessa, ora eccoci qua” aveva detto il sindaco di Introbio Adriano Airoldi il 16 febbraio 2019, un anno dopo la tragedia che ha strappato Ezio Artusi ai suoi cari e alla sua comunità. Quel giorno un colpo di ruspa a Pra’ Baster aveva dato il via ai lavori per la realizzazione di una pista di 200 metri in tartan per gli atleti e un altro anello di 470 metri per la camminata libera.

“Ci sono stati tanti inconvenienti, non da ultimo il Covid – ha commentato il sindaco Airoldi – ma ci siamo, i lavori sono oramai in fase di ultimazione. Proprio oggi (mercoledì 8 luglio, ndr) stiamo asfaltando l’anello di 200 metri, manca solo il tartan, mentre quello da 470 è stato completato e sarà già agibile da domani, giovedì. Nel fine settimana contiamo di terminare tutti i lavori che erano necessari all’apertura e fruizione della pista, che avevo promesso sarebbe avvenuta entro l’estate. Restano in sospeso alcune finiture, l’illuminazione e altri servizi secondari, che verranno realizzati in autunno”. In fase di completamento anche il campo da volley che è stato realizzato nella parte centrale dell’anello.

Con la struttura pronta ad essere avviata, l’amministrazione comunale pensa alla futura gestione: “Intendiamo valutare ogni possibile opzione – ha detto Airoldi – per questo motivo abbiamo indetto per giovedì sera, 9 luglio, alle 20.30, presso la sala consiliare di Villa Migliavacca (sede del Comune, ndr) un incontro al quale sono invitate tutte le associazioni che possono essere interessate all’utilizzo. L’invito è esteso anche ad eventuali volontari che volessero mettersi a disposizione”.

Per evitare assembramenti è richiesto di limitare la presenza ad una sola persona per associazione. La partecipazione all’incontro può essere confermata al numero 0341.980219 o inviando una mail all’indirizzo info@comune.introbio.lc.it