Introbio. Nasce Valbiandino.net. Obiettivo: “Soddisfare l’esigenza di comunicazione fra cittadini”

Promotore dell’iniziativa il Gruppo Valbiandino che ha sostenuto alle ultime elezioni comunali di Introbio la ricandidatura di Andriano Airoldi

INTROBIO – Si chiama Valbiandino.net ed è un sito nato dall’idea dei componenti del Gruppo Valbiandino che lo scorso anno, alle Elezioni Amministrative del 24 Maggio 2019 di Introbio, ha sostenuto la ricandidatura a sindaco di Adriano Airoldi, riconfermato primo cittadino.

Promotori del sito sono Silvia Artusi, Enrico Baroncelli, Riccardo Benedetti, Fabio Brini, Maurizio Buzzoni, Tiziana Regazzoni, Piero Selva, Mauro Silva e Noemi Voccia.

Un sito che ha come obiettivo quello di “Soddisfare l’esigenza di comunicazione fra cittadini”.

“La situazione d’emergenza a seguito del Covid-19 ha fatto sì che le comunicazioni con la cittadinanza da parte dell’Amministrazione comunale diventassero sempre più frequenti e importanti per i loro contenuti – spiegano i promotori – La forma di comunicazione utilizzata, aldilà del canale ufficiale rappresentato dal sito del Comune di Introbio, è stata la pagina Facebook ‘Valbiandino’ con risultati di coinvolgimento di pubblico veramente considerevoli. Ci siamo quindi chiesti cosa avremmo potuto fare per consentire agli Introbiesi di essere partecipi della vita del loro Comune e di essere essi stessi protagonisti di questo progetto”.

Da qui l’idea di creare un sito. “Volevamo creare un’area aperta, un’agorà, a disposizione di tutti coloro i quali vogliano portare il loro contributo in termini di idee, scritti, fotografie e quant’altro purché firmati, in quanto l’anonimato non è nel nostro DNA”.