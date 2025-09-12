Introbio. Prà Baster vietato ai minori di 14 anni non accompagnati

Decisione del sindaco dopo vandalismi e comportamenti pericolosi di alcuni ragazzi

“Quanto avvenuto impone all’amministrazione comunale la regolamentazione degli accessi al parco di Prà Baster”

INTROBIO – L’area del Prà Baster, a Introbio, è stata vietata ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto. La misura si è resa necessaria per vigilare sui comportamenti non rispettosi e pericolosi di alcuni giovanissimi. Lo spazio è luogo di gioco, incontro e allenamento per molti ragazzi. Purtroppo ultimamente sono stati segnalati danneggiamenti, atti vandalici e alcuni giovani sono stati ripresi ad arrampicarsi sulla copertura della tendostruttura mettendosi in condizioni di pericolo.

“Comprendo che i ragazzi non pongano limiti alla loro fantasia nel trovare tutto ciò che più li diverte – commenta il sindaco di Introbio Silvana Piazza -. Questo però è un divertimento pericoloso oltre che una mancanza di rispetto alla proprietà altrui. Quanto avvenuto impone all’amministrazione comunale la regolamentazione degli accessi al parco di Prà Baster. Dispiaciuti per coloro che ne hanno sempre beneficiato con rispetto ed educazione”.