Introbio. Riaperto l’ufficio postale con spazi più accoglienti

Completati i lavori del progetto Polis: sedi rinnovate con soluzioni a basso impatto ambientale
Possibilità di richiedere allo sportello anche i passaporti e i certificati anagrafici
LECCO – Riapre al pubblico l’ufficio postale di Introbio, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.
La sede di Via Vittorio Emanuele II 3 è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.
Negli uffici postali sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.
L’ufficio postale torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.
Attraverso Polis, Poste Italiane conferma la propria missione al servizio del sistema Paese e il valore della capillarità, elemento fondante del proprio modo di fare impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.
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