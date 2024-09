Introbio: successo per la 42^ edizione di Camminiamo Insieme (foto)

L’evento ha ospitato anche la 10^ edizione del trofeo Dario Busi a.m.

Alla regia dell’evento la Cooperativa Le Grigne con Nordick ski Valsassina

INTROBIO – Grande partecipazione alla 42^ edizione “Camminiamo Insieme”, che ha visto anche la 10^ edizione del trofeo Dario Busi a.m.. Sono stati oltre 100 gli atleti che si sono presentati al Pala Baster di Introbio, dai più piccoli fino ai grandi, camminando e di corsa lungo 2 percorsi di 7km e 3km. Per la cronaca a vincere la gara lunga sono stati Simone Adamoli e Caterina Ciacci.

Alla regia la Cooperativa Le Grigne con Nordick ski Valsassina, la giornata si è aperta alle 16.00 nella chiesetta di S. Anna a Vimogno con la celebrazione della messa, quindi alle 17.00 apertura iscrizioni e alle 18.00 ha preso il via la corsa più lunga e dopo una decina di minuti quella corta. Alle 20.00 le premiazioni e a seguire la cena in compagnia e intrattenimento musicale.

Premi per tutti ai più piccoli atleti, ai primi cinque per i più grandi e una coppa speciale per i ragazzi della Cooperativa Le Grigne alla presenza del sindaco di Introbio Silvana Piazza.

RISULTATI

3km femminile

Pulcini-1^ Noemi Bellati, 2^ Gaia Rigamonti, 3^ Elisa Gianola, 4^ Celeste Bolis, 5^ Giorgia Mascheri.

Scoiattoli-1^ Matilde Orlandi, 2^ Elisa Rusconi, 3^ Sofia Ghezzi, 4^ Chiara Mancin, 5^ Agnese Spano.

Leprotti-1^ Elisa Barbieri, 2^ Chiara Mancin, 3^ Alessia Mancin, 4^ Beatrice Spada, 5^ Barbieri Greta.

3km maschile

Pulcini-1° Gabriele Melesi, 2° Nicolò Ghezzi, 3° Alessandro Colombo, 4° Giulio Gianola, 5° Jacopo Scalco.

Scoiattoli-1° Michele Magni, 2° Mario Mascheri, 3° Mattia Federico Carissimi, 4° Daniel Orlandi, 5° Nicolas Guarino.

Leprotti-1° Lorenzo Guido, 2° Michele Bellati, 3° Matteo Orlandi, 4° Federico Pellizzaro, 5° Francesco Bellati.

7km

Fi-1^ Caterina Ciacci, 2^ Angelica Selva, 3^ Alessia Bergamini, 4^ Serena Mascheri, , 5^ Vittoria Busi.

F2- 1^ Silvia Invernizzi, 2^ Elisabetta Arrigoni, 3^ Donatella Rota, 4^ Anna Busi, 5^ Arianna Buzzoni.

7km

F1-1° Simone Adamoli, 2° Federico Orlandi, 3° Stefano Melesi, 4° Andrea Colombo, 5° Nicola Spano.

F2-1° Carlo Bellati, 2° Tiziano Bertoldini, 3° Claudio Tagliaferri, 4° Gianni Codega, 5° Carlo Benedetti.