Introbio. Un educatore per Elisa, scatta la gara di solidarietà

La bimba affetta da Neurofibromatosi 1 potrà continuare a frequentare l’oratorio in estate

“Viviamo e affrontiamo la nostra vita positivamente ma purtroppo le risorse per il supporto della mia bambina sono limitate”

INTROBIO – E’ partita da Introbio una gara di solidarietà per permettere a Elisa di continuare a frequentare l’oratorio in estate. Quella di Elisa è una storia difficile a causa di una malattia genetica rara, ma ha la fortuna di avere accanto mamma Rebecca che, anche nelle difficoltà, non smettere di guardare al futuro in maniera positiva.

“Sono la mamma di Elisa, una bambina fenomenale affetta da Neurofibromatosi 1, con un quadro clinico che comprende ADHD, disturbo oppositivo provocatorio e autismo – racconta mamma Rebecca Albarani -. Viviamo e affrontiamo la nostra vita positivamente ma purtroppo le risorse per il supporto della mia bambina sono limitate e in questo periodo estivo ci siamo trovate in difficoltà. Avendo una disabilità grave abbiamo ottenuto ore educative da regione Lombardia perché potesse frequentare l’oratorio del paese, ma la copertura sarà solo fino al 7 luglio senza gite e con orario ridotto”.

Proprio per questo è nata una raccolta fondi perché Elisa possa continuare nelle due settimane successive a frequentare l’oratorio estivo, guidata da un educatore, con suo fratello e insieme ai suoi amici. La campagna ha superato i duemila euro grazie a decine di donazioni: qui per contribuire alla raccolta fondi.