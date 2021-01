La Befana sfida freddo e neve e arriva ai Piani Resinelli

La Befana anche quest’anno ha compiuto il suo tradizionale giro

PIANI RESINELLi – La Befana non ha di certo paura di neve e freddo, anzi, il clima invernale è fatto per lei, tant’è che anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, ha fatto capolino ai Piani Resinelli per compiere il suo tradizionale giro.

Le vecchina, vista la fitta nevicata che ha imperversato anche oggi, con la neve che si è sommata a quella caduta nei giorni scorsi, è stata accompagnata durante una parte del suo tour anche dallo spazzaneve che le ha agevolato, dove ha potuto, la strada mentre c’è chi per accoglierla al meglio pala in mano ha spalato la neve.

Tra i diversi incontri, anche quello con Calumer (al secolo Giuseppe Orlandi) il custode della Grigna.

Si ringraziano per le foto Filippo dell’Oro e Luca Lozza