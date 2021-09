La ricorrenza del 62esimo della Chiesetta votiva ai Piani delle Betulle

Sabato sera la fiaccolata degli alpini, oggi l’adunata delle penne nere

MARGNO – Non è mancato anche quest’anno l’omaggio degli Alpini ai caduti del Battaglione Morbegno: nella serata di ieri, sabato, si è svolta la fiaccolata delle penne nere che ha raggiunto la chiesetta votiva ai Piani delle Betulle.

Il santuario è conosciuto per la sua singolare architettura realizzata da Mario Cereghini e trovò la sua realizzazione per volontà dei giovani Alpini del battaglione Morbegno che tennero fede al voto che fecero nel febbraio del 1941 in Albania, ovvero quello di costruire una chiesetta votiva a ricordo dei compagni caduti e come segno di riconoscenza alla Madonna da parte di quelli che sarebbero ritornati alle loro case.

Ogni prima domenica di settembre le Penne Nere salgono al Pian delle Betulle per la commemorazione e quest’anno ricorre il 62esimo dalla consacrazione della chiesetta.

Oggi, domenica, si sono aperte le celebrazioni con l’adunata degli alpini dinnanzi alla chiesetta, l’alza bandiera e la santa mesa in ricordo dei caduti. (foto Facebook – ANA sezione di Lecco)