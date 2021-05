La Grignetta Asd raccoglie l’eredità di Andrea: “Ripartiamo sperando di essere all’altezza”

Alfredo Paone è il nuovo presidente dell’associazione

“Il primo obiettivo sarà realizzare l’ultimo progetto di Andrea”

BALLABIO – “Con un pizzico di gioia nel cuore abbiamo deciso di ripartire da dove eravamo rimasti, sperando di essere all’altezza della grande e preziosa ‘eredità’ che ci ha lasciato il nostro amico Andrea“.

Sono semplici parole di speranza quelle pronunciate dai membri del direttivo dell’associazione Grignetta Asd, guidata dal presidente Andrea Rusconi scomparso prematuramente lo scorso 9 maggio all’età di 45 anni. Il gruppo, nonostante il colpo durissimo, ha raccolto tutte le sue forze per andare avanti e continuare lungo la strada tracciata dall’amico.

Il nuovo presidente sarà Alfredo Paone, già vice di Andrea, che ha accettato l’incarico con entusiasmo. Nel direttivo sono confermati tutti i vecchi componenti e ne entrerà uno nuovo, Luisa, che ha sempre collaborato con Andrea nei progetti dell’associazione.

“Il primo obiettivo per questo periodo sarà realizzare l’ultimo progetto di Andrea che aveva già preso forma con lui. Sarà ancora una volta qualcosa che coinvolgerà i più giovani. Cogliamo l’occasione per continuare a ringraziarvi per le generosissime donazioni che dimostrano che nonostante tutto, siamo persone di cuore, ma soprattutto che Andrea ha lasciato un segno in ognuno di noi. Continuiamo a fare da ponte tra chi vuole donare e il tutore di Riccardo e Federico in attesa della sua nomina. Grazie veramente a tutti”.