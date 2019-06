La Polizia Locale di Ballabio consegna il patentino ai bimbi dell’asilo

Patentino di competenza in circolazione stradale a 24 bimbi

Ieri la prova pratica sulle biciclette, dopo le lezioni teoriche

BALLABIO – “Patentino” per una ventina bambini della scuola dell’infanzia “Pianeta Bimbi”: lo speciale “attestato di competenza in circolazione stradale” rilasciato dalla Polizia Locale di Ballabio è stato consegnato ieri, mercoledì, agli scolari dal vice sindaco Giovanni Bruno Bussola, al termine delle prove pratiche in bicicletta.

I bambini, che in precedenza avevano seguito la parte teorica del corso, si sono distinti in sella alle loro due ruote lungo un percorso ricavato nell’ampio parcheggio antistante alla scuola e costellato dei cartelli stradali che più direttamente riguardano i ragazzi della loro età.

Nel corso della prova guidata dalla responsabile della Polizia locale di Ballabio Emma Fiocca, con la collaborazione delle maestre, i piccoli utenti della strada hanno dimostrato di aver appreso il significato della segnaletica e di saperla rispettare.