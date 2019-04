Pro Loco Premana: nuovo consiglio direttivo nel segno dei giovani

Il presidente Denis Fazzini: “Tanta voglia di fare, proseguiamo sulla strada intrapresa tre anni fa”

PREMANA – La Pro Loco di Premana continua nel solco di quanto cominciato a costruire tre anni fa. E’ giovane il neo presidente dell’associazione che, nel corso dell’anno, organizza numerosi eventi in paese ed è sempre molto attiva.

Denis Fazzini ha 22 anni e ha preso il posto di Daniele Tenderini: “Già tre anni fa era entrato in Pro Loco un bel gruppo di giovani, con le elezioni di quest’anno proseguiamo su quella strada prendendoci ancora maggiori responsabilità”.

Il banco di prova è stata l’edizione 2018 di Premana Rivive l’Antico, una manifestazione impegnativa e particolarmente complessa da organizzare, che coinvolge tutto il paese e richiama a Premana migliaia di visitatori in due giorni.

“Premana Rivive l’Antico, anche in vista delle elezioni dello scorso marzo, è stata l’occasione per riorganizzarci e metterci alla prova. E’ andata bene, siamo riusciti a fare un buon lavoro ed ora eccoci qui…”.

Una squadra che ha già dimostrato tanta voglia di fare e, soprattutto, capace di portare nuove idee: “Adesso siamo al lavoro per creare qualcosa di nuovo in vista degli appuntamenti estivi. In particolare stiamo pensando a una revisione generale di ‘Premana sotto le stelle’, il calendario che racchiude le manifestazioni del mese di luglio. Poi vedremo, la voglia di lavorare c’è…”.

Il nuovo consiglio direttivo

Ecco i nomi del gruppo che lavorerà accanto al presidente Denis Fazzini per il triennio 2019-2021.