La Sagra delle Sagre festeggia la 60^ edizione, il Premio Sagra a Francesco Villa (Franz)

Giovedì al Museo di Giancarlo Vitali la presentazione dell’edizione 2025 che si svolgerà dal 9 al 17 agosto

Torna il tradizionale appuntamento dell’estate valsassinese, tra tradizione e novità

BELLANO – Il Museo di Giancarlo Vitali a Bellano ha fatto da cornice giovedì pomeriggio alla presentazione della sessantesima edizione della Sagra delle Sagre, tradizionale appuntamento che animerà la Valsassina dal 9 al 17 agosto tra Barzio e Pasturo. Un’edizione speciale, vista la cifra tonda, ma non solo: tante le novità che attendono i visitatori per una Sagra volta ad offrire il meglio del territorio valsassinese.

A fare gli ‘onori di casa’ il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e il presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari. Non senza emozione Ferdinando ‘Pucci’ Ceresa della Ceresa Srl ha ricordato come quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima Sagra a sua conduzione: il prossimo anno infatti ci sarà il nuovo bando della Comunità Montana.

“Sono passati dodici anni da quando la mia società ha vinto il bando e ha preso in mano l’organizzazione di questo importante appuntamento – ha detto – è la mia 23^ edizione della Sagra, pensare che potrebbe essere l’ultima naturalmente mi rende un po’ triste ma voglio ricordare le cose belle che abbiamo fatto. La Sagra delle Sagre ha una tradizione ininterrotta di 60 anni alle spalle, non si è mai fermata, nemmeno durante i difficili anni della pandemia. Voglio ringraziare tutti gli amici che mi hanno dato una mano a portare avanti il sogno avviato da Renato Corbetta. Non è stato sempre facile – ha aggiunto – c’è anche stato chi ha voluto criticare e screditare il grande lavoro fatto, ma non ci siamo lasciati abbattere e il risultato è che la Sagra è cresciuta molto, e non parlo solo di numeri. Quest’anno ospiteremo anche la Provincia di Lecco, che compie 30 anni, e festeggeremo i 100 anni della zootecnica con un progetto nuovo volto a dare spazio all’agricoltura valsassinese con le sue eccellenze. Insomma, ce l’abbiamo sempre messa tutta e i risultati si sono visti. La Sagra si conferma un appuntamento apprezzato non solo dai local ma anche dai tanti visitatori che vengono da fuori e che qui, ogni anno, si sentono a casa”.

L’edizione passata si era chiusa con 100 mila visitatori: “Un numero non da poco – ha detto il consigliere regionale Giacomo Zamperini intervenuto alla presentazione – segno di una manifestazione viva e presente che mette in mostra il meglio del territorio”. Zamperini ha ricordato l’evento che si terrà il 9 agosto alle ore 11 con Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) con ospite anche l’assessore regionale Massimo Sertori: “Un’occasione di confronto e per fare il punto su temi attuali per i nostri territori”.

Tra i numerosi stand i visitatori potranno trovare quest’anno anche una novità, pensata da Adriano Airoldi, ex sindaco di Introbio e titolare dell’Agriturismo Trote Blu: uno spazio dedicato all’agricoltura valsassinese. “E’ una vetrina pensata per chi magari non ha il tempo o i soldi per partecipare a tutta la manifestazione – ha spiegato – lo scopo è presentare i propri prodotti, non ci sarà vendita ma sarà un modo comunque per farsi conoscere e ampliare la propria clientela. Ad ora abbiamo avuto già una decina di adesioni ma chiunque vuole partecipare può farlo, basta contattare l’organizzazione della Sagra e prenotarsi”. Lo spazio, di circa 30 metri quadri, sarà arricchito dall’esposizione di carrozze d’epoca e da una trentina di fotografie d’epoca che raccontano la storia della Valsassina agricola.

Non solo espositori, come ogni anno la Sagra delle Sagre darà l’opportunità di sostenere una realtà socialmente impegnata del territorio tramite la Lotteria della Sagra, quest’anno ancora gestita dalla Cooperativa Le Grigne. Il ricavato, come spiegato da Andreina Magni, sarà utilizzato per sostenere l’acquisto di due nuovi mezzi di trasporto per i ragazzi diversamente abili in carico alla cooperativa: “Attualmente abbiamo sei mezzi ma nel giro di un anno dovremmo cambiarne due, sono costi importanti per noi e per questo siamo grati dell’aiuto che vorrete darci” ha detto “ringrazio anche la Sagra per questa bella collaborazione oramai decennale”.

Spazio anche alla musica con un concerto ogni sera e agli eventi, come sempre il parcheggio e l’ingresso saranno gratuiti. A concludere la presentazione l’intervento di Riccardo Benedetti, direttore della manifestazione: “Ci sono fiere che vengono fatte per interesse di guadagno e che non lasciano nulla nella storia del territorio che le ospitano. Non è il caso della Sagra delle Sagre. Auguri a Ceresa di vincere il bando il prossimo anno, il lavoro fatto è da salvaguardare e chi non conosce quanto c’è dietro difficilmente potrà preservarlo e continuare a lavorare bene per questa manifestazione”.

E’ stato Benedetti ad annunciare un altro importante momento di ogni Sagra delle Sagre, il Premio Sagra Renato Corbetta che quest’anno sarà assegnato a Francesco Villa, in arte Franz del duo comico Ale&Franz: “E’ un grande amico della Sagra e un valsassinese adottivo, Barzio è la sua seconda casa e promuove sempre con grande entusiasmo il nostro territorio e le sue bellezze. Per questo motivo abbiamo deciso di assegnare a lui questo importante riconoscimento”. Come spiegato, la consegna del premio non avverrà all’inaugurazione ma in un momento ancora da definire durante la settimana della Sagra.

