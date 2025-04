La segnalazione. Ballabio, via Cinturino dissestata dopo i lavori per la fibra

Le immagini scattate in via Cinturino denunciano un ripristino approssimativo

BALLABIO – Una segnalazione giunta alla nostra redazione accende i riflettori sulle condizioni precarie del manto stradale in alcune vie di Ballabio, in particolare in via Cinturino, dove sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica. La segnalazione arriva da un residente che si è premurato di documentare con fotografie lo stato dell’asfalto.

“Capisco che l’installazione della fibra sia importante e utile per tutti, ma non si può trascurare la sicurezza”, fa sapere il lettore. Le immagini inviate mostrano tratti stradali dissestati e rattoppi approssimativi che mettono a rischio pedoni, ciclisti e automobilisti. Una situazione che, secondo chi vive quotidianamente quella strada, andrebbe risolta con maggiore attenzione.

La segnalazione solleva una questione tanto semplice quanto cruciale: il ripristino del manto stradale, anche se temporaneo, dovrebbe essere eseguito con cura. “Se dopo i lavori viene effettuato un ripristino temporaneo del manto stradale, comunque deve essere fatto in modo decoroso per evitare di creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada”, aggiunge il residente.

I disagi sono stati registrati nei giorni scorsi, ma persistono tuttora, con i residenti che lamentano non solo la pericolosità ma anche il disagio quotidiano causato da un fondo stradale sconnesso e scavi non livellati.

L’auspicio, espresso apertamente dal cittadino, è che le autorità comunali e le aziende coinvolte possano intervenire al più presto per garantire non solo la funzionalità dei servizi tecnologici in arrivo, ma anche la sicurezza e il decoro urbano.