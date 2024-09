La SS36 Racc nuova Lecco – Ballabio riapre domani (mercoledì) alle 6

LECCO – Anas in serata ha contattato la Prefettura di Lecco, comunicando che domani mattina, mercoledì, alle ore 6, la SS36 Racc nuova Lecco – Ballabio verrà riaperta.

Il primo ad annunciare la riapertura è stato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola con un post sulla sua pagina Facebook.

Noi, lo abbiamo raggiunto telefonicamente e ci ha confermato la buona notizia: “Sono contento per tutti i ballabiesi e i valsassinesi – ha dichiarato il sindaco – Era una notizia tanto sperata. Comunque, a scanso di equivoci, la Polizia Locale di Ballabio domani mattina sarà presente in loco. Colgo l’occasione per ringraziare la dottoressa Paola Cavalcanti della Prefettura di Lecco per l’interessamento a questa problematica e per avere aiutato le varie parti in causa nel trovare soluzioni rapide e condivise”.

Ulteriori aggiornamenti non appena possibile.