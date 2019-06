La strada per Morterone verrà riaperta sabato 29 giugno alle ore 12

MORTERONE – La Strada Provinciale 63 Ballabio-Morterone verrà riaperta al traffico sabato 29 giugno alle ore 12. Ad annunciarlo è stato lo stesso comune di Morterone via social. La strada era chiusa dall’11 giugno scorso a causa di una frana.

“La strada verrà inizialmente aperta con il tratto interessato dalla frana più stretto rispetto al resto della carreggiata (2.20 metri) e non ancora asfaltato. Questo è quanto deciso dalla Provincia per non lasciare ulteriormente isolato il paese – si legge nella breve nota -. I lavori sono stati veloci ma il completamento definitivo richiede tempi tecnici. Considereremo terminati i lavori quando tutta la carreggiata sarà agibile e asfaltata”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Antonella Invernizzi chiude con un ringraziamento a Villa Locatelli.