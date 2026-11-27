Dal 4 al 31 dicembre, negli spazi della Sagra delle Sagre, un parco di 10mila metri quadrati con pista di pattinaggio, attrazioni immersive, mercatini e ristorazione

Il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari: “Questo è un evento di cui si sentiva la mancanza sul territorio”. L’obiettivo è destagionalizzare il turismo e offrire nuove occasioni per vivere la Valsassina. Ingresso gratuito.

BARZIO – La Valsassina si prepara a vivere un Natale come non si era mai visto prima. Un grande villaggio dedicato alle feste, capace di unire la magia delle atmosfere natalizie, il divertimento per i più piccoli, la gastronomia della tradizione montana e nuove occasioni di aggregazione anche per i più grandi. Si chiama La Valle del Natale ed è la novità che si prepara ad animare il territorio dal 4 al 31 dicembre, negli spazi che tradizionalmente ospitano la Sagra delle Sagre.

Il progetto è stato presentato venerdì sera nella sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali. Un’iniziativa ambiziosa, che punta a diventare un nuovo appuntamento del calendario invernale lecchese e a richiamare visitatori anche da fuori provincia.

“Quest’anno gli elfi hanno scelto la montagna” è lo slogan scelto da Marco Bolis per accompagnare un’esperienza che si svilupperà su 10mila metri quadrati di area allestita, con 28 giorni di apertura e circa 400 metri di percorso tra scenografie, luminarie e attrazioni.

A realizzare il villaggio è Public Events, con Enrico “Chicco” Bellano e Marco Bolis, già protagonisti dell’organizzazione della Sagra delle Sagre e della manifestazione zootecnica. La Valle del Natale rappresenta il terzo progetto sviluppato nell’ambito del percorso di valorizzazione turistica promosso dalla Comunità Montana attraverso un apposito bando.

“Ci sembrava mancasse qualcosa – ha spiegato il presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari – perché gli eventi del territorio erano sostanzialmente concentrati sulla Sagra. Con questo bando abbiamo cercato di diversificare e stagionalizzare le manifestazioni, creando nuove opportunità”.

Un progetto che nasce anche dall’esigenza di rafforzare l’offerta turistica durante l’inverno. “Bobbio porta fortunatamente tanti turisti in valle, ma per chi arriva e trascorre la giornata sugli sci, al di fuori delle piste c’erano poche opportunità per fermarsi e vivere il territorio. Questo villaggio può rappresentare un richiamo in più, non soltanto per la Valsassina, ma per tutto il comprensorio lecchese”.

Un obiettivo condiviso anche dal Comune di Barzio. La vicesindaca Francesca Arrigoni Marocco, intervenuta in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha definito La Valle del Natale “una splendida novità e un’opportunità per tutto il nostro territorio”, ringraziando la Comunità Montana e gli organizzatori per aver dato vita a un format innovativo. “Ospitare un evento di questa portata significa arricchire l’offerta della Valsassina e valorizzare il nostro territorio non soltanto per le attività sportive, le escursioni e le bellezze naturali, ma anche come meta viva, calda e accogliente per le famiglie e i visitatori durante tutto il periodo delle festività”.

Entrando nel dettaglio del progetto, saranno diverse le esperienze proposte. Una delle principali sarà dedicata ai bambini e al loro incontro con Babbo Natale. Non un semplice appuntamento per una fotografia, ma un percorso immersivo: i piccoli visitatori saliranno su un ascensore scenografico che simulerà il viaggio verso il Polo Nord, dove potranno finalmente incontrare Babbo Natale.

Un’altra attrazione sarà l’Accademia degli Elfi, un percorso avventuroso tra elfi, renne animate e un bosco incantato nel quale verranno raccontate storie. Un’esperienza che unirà figuranti e animatronics, con un piccolo attestato da elfo consegnato ai bambini al termine della visita.

Non mancheranno le attrazioni per tutte le età. Tra i punti di forza del villaggio ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 450 metri quadrati, all’aperto e illuminata da un suggestivo cielo stellato. A completare l’allestimento, installazioni luminose, grandi pacchi regalo, renne, scenografie pensate anche per scattare fotografie ricordo e giostre natalizie dedicate soprattutto alle famiglie.

Spazio anche alla gastronomia, con un ristorante coperto e riscaldato di 800 metri quadrati, dove sarà possibile fermarsi per un pasto caldo e assaporare i piatti della tradizione montana: dai pizzoccheri alla polenta, insieme ad altre specialità. Lungo il percorso saranno inoltre presenti food corner e un bar per bevande calde.

La Valle del Natale non sarà però soltanto un appuntamento per famiglie e bambini. Gli organizzatori hanno infatti pensato anche a un pubblico più giovane, introducendo tre serate musicali con DJ set, in programma il 5, il 12 e il 19 dicembre, con musica fino alle 2 di notte.

E c’è un’altra novità che guarda direttamente al mondo dello sci: l’après-ski. Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 20, il villaggio proporrà un momento dedicato a chi ha appena concluso una giornata sulle piste. La formula è semplice: chi presenterà uno skipass di Piani di Bobbio pagherà il primo cocktail e ne riceverà un secondo in omaggio, offerto dalla Valle del Natale. Un’iniziativa che punta a creare un collegamento diretto tra il comprensorio sciistico e il nuovo villaggio, offrendo agli sciatori un motivo in più per fermarsi in Valsassina prima di rientrare a casa.

Prevista anche la possibilità di organizzare feste di compleanno per i bambini, con pacchetti dedicati che permetteranno alle famiglie di utilizzare le attrazioni e le esperienze presenti nel parco.

Il calendario si chiuderà in grande stile il 31 dicembre, quando il villaggio resterà aperto per il cenone di San Silvestro. Gli organizzatori stanno definendo il menù, mentre la serata sarà accompagnata da un gruppo di intrattenimento per festeggiare insieme l’arrivo del 2027.

“Sono due o tre anni che lavoriamo a questo progetto – ha raccontato Enrico “Chicco” Bellano –. Siamo andati a visitare diversi parchi natalizi, abbiamo raccolto informazioni e volevamo realizzare qualcosa di importante. Abbiamo cercato di differenziarci dai classici villaggi di Natale, che spesso propongono soltanto casette e mercatini, pensando a un’offerta capace di coinvolgere pubblici diversi”.

Un lavoro organizzativo importante, che coinvolgerà complessivamente quasi 100 persone tra staff, ristorazione, bar e figuranti. Per dare vita ai personaggi del villaggio è stata coinvolta anche la compagnia teatrale Tramm di Garlate. Tra i protagonisti ci sarà pure il Grinch, che si aggirerà quotidianamente tra le attrazioni, comparendo a sorpresa per sorprendere e provocare, a modo suo, grandi e piccoli.

Non mancherà inoltre la possibilità di visitare il Museo della Fornace, che resterà aperto durante l’iniziativa.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 4 dicembre alle 17. Per le prime due giornate, venerdì 4 e sabato 5 dicembre, in occasione del debutto, sarà applicato un prezzo speciale di 5 euro per accedere alle attrazioni del villaggio.

L’ingresso alla Valle del Natale sarà gratuito. Le aperture sono previste dal 4 all’8 dicembre, poi l’11, 12 e 13 dicembre e continuativamente dal 19 al 31 dicembre, con l’eccezione del giorno di Natale. La pista di pattinaggio resterà invece sempre aperta.

Gli orari ordinari del parco saranno dalle 10 alle 22. Alcune esperienze potranno essere prenotate anticipatamente attraverso il sito ufficiale, lavalledelnatale.it, dove sono disponibili tutte le informazioni. Le attività con accesso contingentato potranno così essere organizzate per garantire ai visitatori un’esperienza ottimale.

“Stiamo facendo una corsa contro il tempo per arrivare pronti al 4 dicembre – ha concluso Bolis –. È un progetto al quale lavoriamo da un paio d’anni e nel quale crediamo molto. Speriamo che il pubblico sappia apprezzare lo sforzo e venga numeroso a scoprire questa nuova proposta”.

La scommessa è quella di aggiungere un tassello inedito all’offerta turistica invernale della Valsassina: non soltanto una destinazione per chi frequenta le montagne e le piste da sci, ma un luogo nel quale trascorrere qualche ora, vivere l’atmosfera delle feste e scoprire un territorio che vuole farsi conoscere anche attraverso nuove esperienze.