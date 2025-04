L’ASD Sport Valsassina organizza l’evento “Aiuto, ho un figlio adolescente”

Un incontro per affrontare le sfide dell’età adolescenziale

INTROBIO – Essere genitori di un adolescente è una delle sfide più complesse della vita, e per affrontarla, l’Asd Sport Valsassina ha scelto di dedicare un evento speciale a questo tema in occasione del 20° anniversario dell’associazione.

Lunedì 7 aprile, alle ore 20:45, presso il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Introbio, si terrà l’incontro intitolato “Aiuto, ho un figlio adolescente”, una serata focalizzata sull’educazione durante l’adolescenza.

La Dott.ssa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, sarà la relatrice dell’evento, offrendo strumenti pratici e riflessioni preziose per comprendere e supportare i ragazzi nel loro delicato percorso di crescita.

“La serata nasce con l’intento di offrire ai genitori spunti di riflessione e consigli pratici su come affrontare le sfide evolutive legate alla crescita dei figli adolescenti. Come diventare adulti autorevoli? Come gestire le difficoltà di comunicazione? Come guidare i ragazzi verso un percorso di crescita sano ed equilibrato?” spiegano dall’Asd Sport Valsassina.

L’incontro ha l’obiettivo di rispondere a queste e altre domande, offrendo ai partecipanti l’esperienza e la professionalità della Dott.ssa Pirrone, esperta in educazione e psicoterapia adolescenziale.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito, patrocinato dal Comune di Introbio. L’Asd Sport Valsassina, organizzatrice dell’iniziativa, invita tutti i genitori, educatori e adulti interessati a partecipare per approfondire un tema di grande attualità e importanza fondamentale per il benessere delle nuove generazioni.