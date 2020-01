Lavori alla fermata bus sul torrente Grigna, ripristinato il muro di contenimento

Criticità alla fermata bus sul torrente Grigna

Ripristinato il muro di contenimento, rifatta la pavimentazione

BALLABIO – Ripristinato il muro di contenimento su cui poggia lo slargo della fermata poco sopra il letto del torrente Grigna, sulla via Provinciale di Ballabio. Ripavimentato anche il relativo spazio di marciapiede. L’area, che incombe sul torrente, presentava delle criticità: i tecnici, infatti, avevano rilevato una situazione di precarietà del muro di sostegno, tale da rappresentare un potenziale pregiudizio per la stabilità dell’intero spiazzo della fermata.

“Avevamo in calendario questo rifacimento – commenta il sindaco Alessandra Consonni – che viene portato a termine dopo aver risolto altre priorità, tra cui la sostituzione del pericolante ponte pedonale, a poca distanza. Oltre a queste due opere, l’anno che è appena terminato ha visto la conclusione di altre realizzazioni utili per la nostra comunità: dal centro di raccolta provvisorio su cui sorgerà la struttura definitiva, alla Baita nel parco Grignetta; dalla palestra di arrampicata, alla completa riqualificazione del cimitero di Ballabio Superiore; dagli importanti lavori di messa in sicurezza di tratti critici del torrente Grigna, all’acquisto delle 11 nuove telecamere che istalleremo appena verranno

consegnate… E confido che nei 6 mesi che ci separano dalla scadenza del mandato avremo modo di cogliere altri obiettivi importanti per Ballabio”.