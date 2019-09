Concluso l’intervento di riqualificazione al cimitero di Ballabio Superiore

Consonni: “Camposanto da molti anni in condizione indignitose”

BALLABIO – Si sono conclusi oggi i lavori di riqualificazione del cimitero di Ballabio superiore, in via Fiume. L’opera, iniziata nel mese di giugno, ha richiesto diversi interventi per rimediare al degrado in cui versava. Le maestranze impegnate nei lavori, oltre a ridipingere facciata e interni, hanno dovuto ripristinare anche parte della muratura, solcata da profonde crepe, e ripristinare lo stato delle pietre decorative.

“Finalmente – commenta Alessandra Consonni, sindaco di Ballabio – è stato restituito alla pietà dei ballabiesi un luogo più dignitoso dove ricordare e onorare i propri defunti. Si è trattato di un intervento di una certa complessità date le condizioni della struttura, ma finalmente il camposanto ha cambiato faccia. Ho inoltre raccomandato una puntuale cura ordinaria di entrambi i cimiteri, per quanto riguarda lo stato dei vialetti, soprattutto in quello di Ballabio inferiore che, recentemente, aveva anche risentito più dell’altro di alcune esumazioni in corso”.