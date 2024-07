Lavori per frana nuova Lecco-Ballabio: un semaforo regolerà la circolazione

Per un mese il semaforo, affiancato da movieri, regolerà le manovre dei mezzi in entrata e uscita dal cantiere

Il sindaco Bussola: “Accolte le richieste del Comune di Ballabio, evitata la chiusura totale che avrebbe creato disagi ai valsassinesi”

BALLABIO – Per un mese un semaforo regolerà la circolazione sulla nuova Lecco-Ballabio: a deciderlo un’ordinanza di Anas che prevede l’installazione in prossimità dell’area di cantiere per consentire, coadiuvato da movieri, l’attraversamento della carreggiata stradale ai mezzi impiegati nell’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tunnel, a seguito della frana verificatasi l’9 dicembre 2022.

L’interruzione della circolazione avverrà durante le ore diurne, esclusi festivi e prefestivi, per il tempo strettamente necessario alle manovre di entrata e uscita dell’area di cantiere, a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio fino alle ore 18.00 dell’8 agosto.

“Anas con questa ordinanza accoglie in toto le istanze del Comune di Ballabio – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – manifestate ad aprile 2024 quando, questo stesso intervento, era stato programmato con una chiusura totale della strada senza considerare i conseguenti disagi per tutti i valsassinesi. Il Comune di Ballabio si oppose fermamente richiedendo di valutare soluzioni alternative volte a mitigare il disagio degli automobilisti. Ringrazio Prefettura e Provincia di Lecco – conclude Bussola – che con il loro intervento e la stretta collaborazione hanno permesso di trovare un compromesso che ritengo ottimale e di buon senso”.