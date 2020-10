Lavori sulla Barzio-Bobbio, la strada agro silvo pastorale chiuderà un mese

L’ordinanza firmata dal sindaco prevede il divieto di transito sulla strada dal 19 ottobre al 19 novembre

I lavori grazie ad un contributo della Comunità Montana: “Importante intervento di manutenzione straordinaria atteso da anni”

BARZIO – La strada agro silvo pastorale che va a Bobbio da Barzio sarà chiusa dal 19 ottobre fino al 19 novembre per lavori di manutenzione straordinaria.

L’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Arrigoni Battaia, prevede l’istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla strada nel tratto compreso tra Nava e l’ultimo attraversamento della pista di soccorso sopra il bivacco ‘Penne Nere’ dalle ore 7 del 19 ottobre alle ore 24 del 19 novembre.

L’intervento, a cura dell’impresa Combi Roberto e Ivan Snc con sede a Cassina Valsassina, prevede opere di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di vari tratti della strada. Sarà finanziato grazie a un contributo di 40 mila euro della Comunità montana Valsassina e con gli introiti derivanti dal pagamento dei canoni per il transito sulla strada per Bobbio (così come da regolamento comunale, che prevede che tali fondi possano essere utilizzati unicamente a beneficio del tracciato ASP).

“L’intervento interesserà diversi punti della strada per Bobbio, in particolare quelli maggiormente danneggiati e quelli ritenuti più pericolosi: alcuni tornanti e tratti a grande pendenza” aveva spiegato il sindaco annunciando l’appalto dei lavori. “Siamo molto soddisfatti perché era da tempo che la strada attendeva un intervento così importante. Il contributo della Comunità Montana ci permette di intervenire in maniera più organica sulla strada, mettendo le basi per nuovi lavori che ci auguriamo di poter effettuare in futuro”.