Lavori sulla nuova Lecco-Ballabio, presto il semaforo per regolare il traffico

Oggi, giovedì, strada chiusa per consentire una piccola ‘prova’

Dalla prossima settimana il semaforo all’altezza della galleria Giulia per consentire l’attraversamento dei mezzi al lavoro

BALLABIO – Verrà attivato la prossima settimana il semaforo che regolerà la circolazione sulla nuova Lecco-Ballabio, un intervento previsto da Anas per consentire l’attraversamento ai mezzi impiegati nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’imbocco della galleria Giulia, interessata due anni fa da una grossa frana.

A renderlo noto il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola: “Proprio oggi – ha fatto sapere – sono state eseguite delle prove, con la strada che è rimasta chiusa per circa una ventina di minuti (leggi qui). Dalla prossima settimana il semaforo verrà attivato, la circolazione sarà così gestita per circa un mese, o comunque il tempo necessario ai lavori”.

Il sindaco ha ribadito la propria soddisfazione per il provvedimento viabilistico preso da Anas: “L’installazione del semaforo eviterà la chiusura della strada e i conseguenti disagi per gli automobilisti valsassinesi, sono molto contento che Anas abbia accettato questa soluzione alternativa e colgo l’occasione per ringraziare nuovamente Prefettura e Provincia di Lecco per la loro collaborazione”.

I lavori di messa in sicurezza alla galleria Giulia da parte di Anas dovrebbero concludersi entro l’anno.