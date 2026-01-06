Le Befana vien di notte e a Barzio scende dal campanile

Evento organizzato dall’associazione Le Contrade con il Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone

La Befana è atterrata direttamente in piazza dopo essersi calata dal campanile tra lo stupore dei più piccini

BARZIO – In tanti nel pomeriggio e nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, hanno atteso l’arrivo della Befana a Barzio. L’evento, organizzato dall’associazione Le Contrade in collaborazione con il Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone, è cominciato nel tardo pomeriggio.

Nonostante il clima decisamente rigido in tanti hanno partecipato all’attesa che è stata riscaldata dal vin brulé. Alle ore 20.30 il momento clou con la Befana che è atterrata direttamente in piazza dopo essersi calata dal campanile tra lo stupore dei più piccini.