Le Donne per le Donne: la solidarietà in passerella a Pasturo

Abiti da sposa, da cerimonia e per tutte le occasioni diventano protagonisti di un pomeriggio dedicato a cultura, bellezza e solidarietà

Appuntamento domenica 27 settembre alla Casa Raggio di Sole a Pasturo

PASTURO – La bellezza può diventare un gesto concreto di solidarietà. E’ questo il messaggio al centro del nuovo appuntamento proposto dalle promotrici del progetto “Le Donne per le Donne”, a sostegno di Fondazione Anfora di Calolziocorte.

Su invito di CU.BE SPS – Impresa Sociale, nata dall’iniziativa delle Suore del Preziosissimo Sangue, più comunemente conosciute come “Preziosine”, il progetto approderà domenica 27 settembre 2026 a Pasturo, ai piedi della Grigna, con una speciale sfilata di abiti da sposa, da cerimonia e per tutte le occasioni.

Dopo le quattro giornate di apertura dell’Atelier Solidale, organizzate nei mesi scorsi presso la sede di Fondazione Anfora a Calolziocorte, la sfilata rappresenta una nuova tappa del progetto “Le Donne per le Donne”, che raccoglie abiti nuovi e usati, donati da privati cittadini, associazioni e boutique, e li rimette in circolo.

Una prima sfilata si è tenuta lo scorso giugno a Lecco, nella splendida cornice di Villa Ponchielli, questa seconda sfilata sarà ospitata presso Casa Raggio di Sole a Pasturo, luogo donato alle suore dalla famiglia della poetessa Antonia Pozzi.

L’evento è un’occasione per chi è in cerca di un abito con una storia speciale e per chi desidera fare un gesto solidale o visitare una dimora speciale e respirare cultura, tra le pagine di Antonia Pozzi.

Scegliendo un abito dell’Atelier solidale, attraverso un’erogazione liberale, si contribuisce concretamente ai progetti promossi da Fondazione Anfora ETS, realtà che da anni accoglie donne e minori che hanno attraversato situazioni di fragilità. I fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di percorsi di accompagnamento delle ospiti verso il loro reinserimento sociale, in particolare attraverso percorsi psicologici, di sostegno alla genitorialità e di affiancamento nella ricerca di lavoro.

La dimensione solidale si intreccia così con quella della sostenibilità e dell’economia circolare, dando nuovo valore a capi che rischierebbero di rimanere inutilizzati: un passaggio simbolico e generativo di bene, da una donna a un’altra donna.

L’appuntamento a Pasturo conferma la scelta del gruppo di volontarie “Le Donne per le Donne” di lavorare in rete con altre realtà del territorio. “Crediamo molto nel valore della collaborazione e della contaminazione reciproca: insieme si può fare di più”, confermano le referenti del progetto.

Fondazione Anfora ETS ringrazia CU.BE SPS srl per la disponibilità a ospitare questo evento, donando non solo gli spazi, ma anche competenza, tempo e collaborazione costante nella fase organizzativa. Un ringraziamento sentito va a tutte le volontarie e i volontari impegnati nel progetto “Le Donne per le Donne” e al giornalista Gerolamo Fazzini per la disponibilità a collaborare all’iniziativa. La Fondazione ringrazia anticipatamente tutte le persone che parteciperanno all’evento e contribuiranno a far conoscere il progetto.

Il programma

L’evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica 27 settembre presso Casa Raggio di Sole, in Via Provinciale 17 a Pasturo, con apertura al pubblico degli spazi alle 14.30 e inizio della sfilata alle 15.30.

L’introduzione sarà affidata al giornalista Gerolamo Fazzini.

Nel corso del pomeriggio, prima e dopo la sfilata, sarà possibile visionare, provare e scegliere il proprio abito.

L’iniziativa si concluderà con un apericena solidale organizzato da Casa Raggio di Sole a partire dalle ore 18.00, al costo di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Parte del ricavato sosterrà le donne in situazioni di fragilità ospiti di Fondazione Anfora ETS.

La prenotazione per l’apericena è obbligatoria attraverso il form disponibile tramite il QR code presente sulla locandina, oppure al seguente link:

https://forms.cloud.microsoft/e/qkSCBDC478

L’evento è previsto negli spazi esterni. In caso di maltempo, l’evento sarà necessariamente annullato..