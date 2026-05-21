Le miniere di Cortabbio conquistano la Polonia: la Valsassina protagonista al summit mondiale del turismo minerario

Il Parco Minerario Cortabbio protagonista all’ICMUM 2026 grazie al progetto sull’accessibilità e al modello di gestione sostenibile

Aperte nuove prospettive di collaborazione internazionale e possibile ingresso nella rete ERIH

CORTABBIO – Dal cuore della Valsassina fino alla Polonia mineraria, il Parco Minerario Cortabbio si è ritagliato uno spazio di rilievo sulla scena internazionale del turismo industriale e sotterraneo. La realtà valsassinese ha infatti partecipato alla terza edizione della International Conference of Mining and Underground Museums – ICMUM 2026, ospitata tra le storiche miniere di Wieliczka e dell’Alta Slesia.

Per quattro giorni si sono confrontati alcuni dei più importanti musei minerari e siti sotterranei del mondo, patrimoni UNESCO e grandi attrazioni turistiche internazionali capaci di richiamare milioni di visitatori ogni anno. In questo contesto, anche la piccola realtà valsassinese, con circa 4.000 visitatori annui, ha saputo attirare attenzione e apprezzamenti grazie all’intervento di Dario Milani, socio di Montagne del Lago di Como e membro del Consiglio Direttivo.

Il focus della presentazione, intitolata “Cortabbio Baryte Mine: from closure to panoramic lift”, è stato il percorso di trasformazione della miniera, diventata un esempio concreto di turismo accessibile e inclusivo.

“Gli investimenti nell’accessibilità sono spesi bene. Quando vedi un ragazzino che può vivere la stessa esperienza dei compagni di classe e confrontarsi con loro, è emozione pura”, ha spiegato Milani durante il suo intervento.

Proprio il tema dell’accessibilità ha colpito maggiormente i delegati internazionali. Il Parco Minerario Cortabbio permette infatti l’esperienza sotterranea anche a persone con disabilità motorie e non vedenti, grazie a soluzioni progettate come parte integrante del percorso culturale e non come semplice adeguamento tecnico.

Grande curiosità ha suscitato anche l’ascensore panoramico realizzato all’interno della miniera, elemento che ha portato diversi operatori europei a manifestare interesse per una futura visita in Valsassina al fine di approfondire il progetto.

Particolare attenzione è stata riservata inoltre al modello gestionale adottato dal Parco Minerario Cortabbio, capace di sostenersi economicamente attraverso i biglietti d’ingresso e una gestione autonoma.

“Vivere solo coi ticket è una sfida accettata e vinta”, ha sottolineato Milani, indicando un modello che oggi molti piccoli siti culturali europei osservano con interesse crescente.

Accanto a lui, in Polonia, era presente anche Andrea, una delle giovani guide del Parco Minerario Cortabbio, che ha evidenziato le differenze culturali emerse durante il confronto internazionale.

“In Italia il turismo minerario viene ancora spesso percepito come qualcosa di molto di nicchia. In Polonia abbiamo visto invece quanto possa essere un motivo centrale di viaggio, una meta per famiglie, scuole e tour operator”, ha raccontato.

Durante la conferenza si è parlato anche del futuro del turismo minerario internazionale e del ruolo strategico che questi siti possono assumere nella valorizzazione culturale ed economica dei territori post-industriali.

In questo scenario, la presenza della Valsassina assume un significato che va oltre il singolo sito turistico, dimostrando come anche piccole realtà locali possano entrare nei circuiti internazionali grazie a progetti innovativi, sostenibili e inclusivi.

Nel corso degli incontri è emerso inoltre l’interesse verso una possibile adesione del Parco Minerario Cortabbio alla rete europea ERIH, l’European Route of Industrial Heritage, che collega i principali siti di archeologia industriale del continente.

Ma il risultato forse più significativo ottenuto in Polonia riguarda l’apertura di nuove collaborazioni internazionali e l’ingresso delle Montagne del Lago di Como in una rete mondiale di confronto culturale sul turismo minerario.