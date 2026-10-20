Le mucche rientrano dai pascoli di Artavaggio: “Stagione positiva grazie al potenziamento delle sorgenti”

Nicola Milani, titolare di una azienda agricola a Pasturo, è tornato a valle: “I lavori hanno garantito l’acqua”

La squadra antincendio del gruppo Alpini Monte Medale, ancora una volta, gli ha dato una mano nella transumanza

PASTURO – “Al contrario di quello che si potrebbe pensare, è stata una stagione positiva per i nostri alpeggi di Artavaggio. Grazie ai lavori di potenziamento delle sorgenti effettuati durante lo scorso inverno, infatti, non abbiamo mai sofferto la carenza d’acqua e questo è l’aspetto fondamentale”.

A parlare è Nicola Milani, titolare dell’omonima azienda agricola di Pasturo, che ha appena fatto rientro dagli alpeggi di Artavaggio concludendo così un’altra stagione che ha potuto definire positiva. Nonostante il caldo eccezionale e la scarsa piovosità, l’allevatore (così come i rifugi della zona) ha potuto beneficiare dei lavori di Lario Reti Holding che hanno dato subito i loro effetti garantendo la necessaria scorta d’acqua in quota.

Il progetto, del valore di circa 280mila euro e completato nei primi mesi del 2026, hanno visto la sostituzione di diversi vecchi caselli con la costruzione di nuovi manufatti, la realizzazione di una trincea drenante per aumentare la captazione dell’acqua e la posa di nuove condotte per migliorare l’adduzione verso il serbatoio. Inoltre, è stato completamente riorganizzato il serbatoio di Artavaggio con l’installazione di nuove apparecchiature di misura, valvole e bypass.

Nel fine settimana scorso l’allevatore ha riportato a valle circa 80 campi che hanno concluso la transumanza in parte nella stalla a Pasturo e in parte nella stalla in Brianza. La transumanza, come al solito, è una fase particolarmente delicata per ogni allevatore e Nicola Milani ha potuto contare anche quest’anno sul fondamentale aiuto della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale di Lecco: “Un ringraziamento per un supporto che ogni anno si rivela molto importante”.