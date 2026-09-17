Le telecamere di Rai1 a Morterone, Unomattina racconta la vita dei 30 abitanti

Isolamento nei mesi invernali e assenza di servizi, ma il sindaco vuole rendere attrattivo il piccolo comune

“Vivere qui non è semplice, ma stiamo cercando di portare innovazione e i servizi che mancano”

MORTERONE – Nei giorni scorsi le telecamere di 1Mattina News sono salite a Morterone per raccontare in diretta la situazione del comune meno popoloso d’Italia con i suoi 30 abitanti. Il servizio, intitolato “I 30 abitanti di Morterone: la resilienza sempre più difficile nei 5mila borghi italiani” e andato in onda lo scorso 15 settembre, ha riacceso i riflettori sul piccolo comune della nostra provincia.

La giornalista ha intervistato alcuni residenti e il sindaco Dario Pesenti che ha sottolineato come vivere a Morterone non sia semplice: “Stiamo cercando di portare innovazione e rendere attrattivo questo comune. Solo un secolo fa c’erano 300 abitanti e poi si è spopolato – ha detto il sindaco -. Quello che possiamo fare è offrire ai giovani e a coloro che vogliono venire una alternativa alla vita in città portando qui i servizi”.

I temi principali del servizio televisivo hanno toccato l’isolamento nei mesi invernali e i servizi minimi, raccontati attraverso la quotidianità dei circa 30 residenti costretti a percorrere la tortuosa strada di 15 km per raggiungere Ballabio e poi arrivare a Lecco.

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