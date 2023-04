Lecco-Ballabio, il cantiere della frana si concluderà entro l’estate

Monitoraggio del versante e ultimi lavori al cantiere sul raccordo Valsassina. A fine agosto il termine dei lavori

Si realizzeranno un nuovo valle e un argine a protezione della strada

BALLABIO – Riaperta lo scorso 10 gennaio dopo le prime opere di messa in sicurezza, sulla nuova Lecco-Ballabio permane il cantiere temporaneo per le ulteriori opere previste in seguito alla frana che nel dicembre era caduta sulla carreggiata stradale all’imbocco della Galleria Giulia, travolgendo un furgone in transito (vedi articolo).

Da Anas fanno sapere che è stata recentemente acquisita l’autorizzazione paesaggistica necessaria per poter completare tutti i lavori ed in particolare la realizzazione di un argine e di un vallo a protezione della strada statale.

“Attualmente – spiegano dall’ente stradale – i lavori sono in corso di esecuzione e si prevede il loro completamento entro la prossima stagione estiva”. Da settembre dunque, il cantiere dovrebbe essere definitivamente rimosso.

Nel frattempo, durante l’esecuzione degli interventi, continueranno le attività di monitoraggio per garantire la sicurezza sia degli addetti ai lavori che lavorano sia degli utenti della strada. Con l’apertura della strada, Anas ha infatti installato degli strumenti radar, con cui viene costantemente monitorato il versante.

“I sensori installati sulla parete rocciosa inviano dati, in base ai quali vengono redatti due report giornalieri che vengono analizzati da un team di lavoro composto da geologi, ingegneri e strutturisti” spiegano da Anas.

E’ complessivamente di tre milioni di euro l’importo degli interventi di messa in sicurezza previsti.