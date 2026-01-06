L’ex asilo Gina Manzoni di Cremeno ha bisogno di aiuto per rinascere

“I luoghi che ci crescono chiedono solo di essere custoditi”

Preservare e valorizzare un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento educativo e sociale

CREMENO – L’associazione scuola dell’infanzia Gina Manzoni invita la comunità a unirsi per custodire un bene che appartiene a tutti. Ci sono edifici che non sono solo muri: sono ricordi, voci di bambini, passi di genitori, storie di generazioni. La scuola dell’infanzia Gina Manzoni, situata in via Gina Manzoni 1, nella frazione Maggio di Cremeno, è uno di questi luoghi.

Oggi, però, questo patrimonio affettivo e sociale rischia di spegnersi senza il sostegno della comunità che lo ha reso vivo per decenni. Con la chiusura dell’asilo e la fine delle rette, le quote associative sono diventate l’unica linfa vitale dell’associazione, indispensabile per mantenere lo stabile, preservarlo e prepararlo a una nuova vita.

Ogni anno l’associazione deve far fronte a spese inevitabili: manutenzione, adempimenti fiscali, assicurazioni. A queste si aggiungono interventi più complessi – come la riparazione del tetto e alcune sanatorie – che potranno essere affrontate solo grazie alla generosità dei soci e dei nuovi sostenitori. La quota associativa è di 25 euro, ma chi desidera contribuire con un importo maggiore può dare un aiuto concreto per proteggere un bene che appartiene a tutta la comunità.

Il Consiglio di Amministrazione sta lavorando: negli ultimi mesi ha contattato oltre 50 realtà formative e più di 10 realtà sanitarie, con l’obiettivo di restituire allo stabile una funzione sociale, educativa o assistenziale. Nel frattempo, lo sgombero dell’immobile è quasi concluso e il mercatino online sta iniziando a generare piccoli contributi grazie alla vendita degli oggetti recuperati. Se qualcuno fosse interessato all’immobile per realizzare un’attività a carattere sociale a beneficio della comunità, può contattare l’indirizzo e-mail asiloginamanzoni@libero.it.

È possibile sostenere l’associazione anche acquistando piccoli oggetti e libri dell’ex scuola sul mercatino Vinted: www.vinted.it/member/294127968-assginamanzoni. Un invito a chi ha vissuto, amato o semplicemente conosciuto questo luogo. L’associazione rivolge un appello a tutti: ex alunni, famiglie, cittadini, villeggianti, persone che credono nel valore dei luoghi condivisi. Ogni nuova adesione è un gesto di cura verso la storia e un investimento sul futuro del paese.