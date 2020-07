Lions Club Valsassina: assegnate le borse di studio in memoria di Marconi e Fazzini

Premiati tre giovani studenti della Valsassina

Riconoscimenti a Marzio Brini, Sabrina Baruffaldi e Luca Gianola

VALSASSINA – Il Lions Club Valsassina ha assegnato le borse di studio istituite in ricordo dei soci Eusebio Marconi di Introbio e Giovanni Fazzini di Premana, figure di spicco del sodalizio ma anche delle rispettive comunità di residenza. Entrambi, nel corso della loro vita, sono stati impegnati in ambito amministrativo – come sindaci e non solo – e nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Marconi ha fortemente voluto la realizzazione della Cooperativa sociale Le Grigne e della struttura assistenziale di via Sceregalli; mentre Fazzini, oltre a essere stato presidente del Consiglio provinciale di Lecco, è stato insegnante per 37 anni alle scuole elementari di Cassina.

I Lions valsassinesi hanno deciso di onorare la memoria di questi indimenticabili soci istituendo una borsa di studio destinata ai più meritevoli fra gli studenti frequentanti la terza media di Introbio e Premana. Quella in ricordo di Eusebio Marconi è stata consegnata mercoledì scorso a Marzio Brini e Sabrina Baruffaldi, studenti meritevoli della scuola media di Introbio, quella dedicata a Fazzini è andata a Lorenzo Gianola che l’ha ricevuta sabato mattina a Premana.

A consegnare i riconoscimenti, nel corso di brevi incontri svoltisi a scuola, sono stati la presidente uscente del Lions Club Valsassina Alessia Silvetti, il nuovo presidente Giuseppe Malugani e il presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi, insieme ai famigliari di Marconi – la figlia Roberta e le nipoti Emiliana e Carlotta – e di Fazzini, presente il figlio Nicola, anche a nome del fratello Gabriele impossibilitato a presenziare.