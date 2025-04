Lions Club Valsassina: i pericoli del web spiegati agli alunni di Premana grazie al progetto “Porcospino”

Il progetto interesserà i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, i genitori e il corpo insegnante

Il Lions Club Valsassina si impegna a sostenere il progetto con un contributo

BARZIO – Dopo la positiva esperienza dello scorso anno viene presentato anche per il 2025 il progetto “Porcospino web” che in questa edizione sarà svolto in collaborazione con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Premana ”Giovanni XXIII”. L’iniziativa interesserà le classi della Scuola secondaria di 1° grado e vedrà quale referente per la scuola la professoressa Elisa Vitali con il coinvolgimento della cooperativa sociale Specchio Magico.

I ruolo dei Lions Club Valsassina è quello di sostenerne con un contributo l’attuazione. Precisa il presidente del Lions Club Valsassina, Giuseppe Malugani: “Il periodo in cui è stato programmato sarà da marzo a maggio 2025. Saranno coinvolti nel corso della programmazione i ragazzi, i genitori e il corpo insegnante e al termine del percorso è previsto un incontro conclusivo fra tutte le parti coinvolte per valutare il risultato del progetto. Lo scopo prevede di offrire ai ragazzi che un percorso in classe su step puntuali che lavorano specificamente sulle life skills e quindi su autostima, consapevolezza, empatia e reciprocità, pensiero critico, problem solving e comunicazione efficace. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e della community online senza correre i rischi connessi ad adescamento, cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. Penso che la Scuola sia vincente quando è capace di lavorare insieme, con le famiglie e il territorio”.