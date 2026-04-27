Lotto. Doppio colpo a Taceno vinti complessivamente quasi 55 mila euro

In Via Provinciale Nord vinti 29.400 euro grazie a quattro terni e una quaterna e altri 24mila euro grazie a una quaterna

Lombardia protagonista vinti oltre 125mila euro

TACENO – Il Lotto premia la Lombardia. Come riporta Agipronews, nei concorsi di giovedì 23 e venerdì 24 aprile alla regione sono andate vincite complessive per 125.350 euro. Venerdì in Via Provinciale Nord a Taceno, colpo da 29.400 euro grazie a quattro terni e una quaterna e nello stesso punto vendita centrata anche una vincita da 24mila euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Milano.

Nella medesima giornata presso l’esercizio in Via Carnia a Varese vinti 14.250 euro con tre ambi e un terno. Mentre presso l’esercizio in Corso Isonzo a Seveso, in provincia di Monza Brianza, tre ambi e un terno valgono una vincita da 9.500 euro, invece in Viale Giovanni Suzzani a Milano vinti 9mila euro grazie ad un terno.

Nell’estrazione di giovedì, sempre a Milano, ma stavolta presso il punto vendita in Via Sandro Botticelli, sei ambi, quattro terni e una quaterna valgono un premio da 24.950 euro; nello stesso concorso, ancora a Milano ma in Via dei Cinquecento, vinti 14.250 euro stavolta con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 447,1 milioni di euro dall’inizio del 2026.