Macchè orsi sulla Lecco – Ballabio, il video è stato girato nel 2019 in Trentino

E’ bastata una verifica in Rete e su Google Maps per scoprire quando e dove è stato girato il video

LECCO – Rimbalza ormai da qualche giorno il video di due orsi che attraversano una strada e si arrampicano su un muro di contenimento per riprendere il loro cammino nei boschi.

Una strada che richiama molto la curva dell’ “usteria di tri cagat” (osteria delle tre cagate) che si trova tra Laorca e Ballabio, SP62. Questo è bastato per far diventare quel video virale con numerose segnalazioni giunte anche alla nostra redazione.

Eppure sarebbe bastato un po’ meno coinvolgimento emozionale e un po’ più di spirito di osservazione per capire che quella strada non è la vecchia Lecco – Ballabio. Ma tant’è, la fretta porta spesso a leggere ma non comprendere, a guardare ma non osservare.

Vista la viralità del video e le continue richieste di verifica, abbiamo fatto una piccola attività di “debunking”, come si dice in gergo, ossia abbiamo “sbufalato” la notizia degli orsi sulla Lecco – Ballabio.

Come? Tutto molto semplice. E’ bastata una ricerca in Google per intercettare il video, già pubblicato da altri giornali, scoprendo che si tratta di un video girato nel maggio del 2019, lungo la SS421 Molveno Laghi di Tenno, in prossimità del comune di Dorsino (Trento).

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo voluto una conferma in più. Quindi, grazie a Google Maps, abbiamo “viaggiato” lungo la SS421 trovando il punto esatto in cui gli orsi hanno attraversato la strada ed è stato girato il video.

Per avere conferma assoluta che fosse il punto esatto, è bastato confrontare alcuni frame del video con le foto di Google Maps: il guard rail arrugginito, i due segnali catarifrangente posti sul guard rail dietro i due orsi prima che attraversassero e ancora l’interruzione del muro di contenimento con un paletto catarifrangente e la ripresa dal guard rail sempre dietro agli orsi in procinto di attraversare.

E poi il varco che si vede all’inizio del filmato, formato dalle due barre di ferro, nei pressi del quale sono passati gli orsi dopo essersi arrampicati sul muro, varco attorniato da tre sassi.

Un lavoro di verifica di circa mezz’ora che ci ha permesso di chiarire la provenienza del video.

A onor del vero, va detto che la somiglianza di quel tratto della SS421 Molveno Laghi di Tenno con quello della vecchia Lecco – Ballabio è notevole.