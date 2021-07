A causa degli smottamenti dovuti alle piogge, l’acqua non è potabile nelle case di Pasturo

Ordinanza del sindaco per vietare temporaneamente il consumo

PASTURO – Ripercussione del forte maltempo di questi giorni, a Pasturo l’acqua corrente servita nella abitazioni non è potabile: lo fa sapere il sindaco con un’ordinanza che ne vieta il consumo ad uso igienico sanitario e domestico.

La causa, si legge nell’ordinanza, è legata agli “intensi fenomeni temporaleschi si sono verificati alcuni smottamenti di notevole importanza” e “che gli stessi hanno causato danni alle strade e loro pertinenze”.

I problemi si sono registrati principalmente nelle abitazioni di Via Casere, via Cantellone , via Cariole dove è stato segnalato che l’acqua ha assunto colore scuro e sapore sgradevole.

Il divieto dell’ordinanza durerà fino al ripristino delle normali condizioni igienico – sanitarie di potabilità.