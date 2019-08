Maltempo. Sp 67 riaperta a Casargo, resta chiusa tra il bivio per Ronco e il ponte di Premana

Riaperta, solo in parte, la strada provinciale 67

Resta chiuso il tratto tra il bivio per Ronco e il ponte di Premana

LECCO – La Provincia di Lecco, valutata la situazione, nella mattinata di oggi (giovedì 8 agosto) ha riaperto al transito il tratto della Sp 67 compreso tra l’innesto con la Sp 66 (via per Narro) e il chilometro 7+500 (innesto strada comunale per Ronco) a Casargo.

Al contrario, i tecnici hanno deciso di mantenere tuttavia la chiusura totale al transito (sino a successiva revoca) del tratto compreso tra il chilometro 7+500 (innesto strada comunale per Ronco) a Casargo e il chilometro 9+000 (Ponte di Premana) a Premana sino a successive verifiche da condurre in merito alla stabilità del pendio sovrastante il chilometro 8+300 circa.