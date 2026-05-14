Maltempo nel Lecchese, grandine a Ballabio: strade imbiancate

Temperature in calo sotto la media stagionale, attese nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri circa

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia un miglioramento è atteso tra sabato 16 e domenica

BALLABIO – L’ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia ha già fatto sentire i suoi effetti anche nel Lecchese. A Ballabio, nella mattinata di oggi, giovedì, una forte grandinata ha imbiancato strade e marciapiedi senza però provocare particolari danni. Le immagini arrivate dal territorio mostrano accumuli di ghiaccio che, per alcuni minuti, hanno dato al paese un aspetto quasi invernale.

Il peggioramento era stato annunciato da ARPA Lombardia, che segnala condizioni di instabilità legate alla discesa di un’ampia perturbazione sull’Europa centrale. Per la giornata di oggi con un cielo prevalentemente nuvoloso, locali rovesci e isolati temporali già dal mattino sui settori settentrionali della regione.

Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni sparsi su gran parte della Lombardia, localmente anche di moderata o forte intensità, con possibilità di grandine di piccole o medie dimensioni accompagnata da forti raffiche di vento. Non si escludono nevicate oltre i 1500 metri circa. In prima serata sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi in transito verso est, soprattutto sui settori meridionali.

Il quadro meteo resterà instabile anche domani, venerdì, con cielo nuvoloso o coperto. In mattinata sono previste piogge diffuse su Alpi e Prealpi, con limite neve compreso tra i 1200 e i 1600 metri, mentre nel pomeriggio saranno possibili nuovi rovesci o temporali su gran parte del territorio regionale. Le temperature massime sono attese in calo, anche al di sotto delle medie del periodo.

Un miglioramento è invece atteso tra sabato 16 e domenica 17 maggio. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, sabato persisteranno nubi e locali precipitazioni residue sui settori centro-orientali, ma il tempo tenderà progressivamente a migliorare con ampie schiarite. Condizioni più stabili anche domenica, mentre all’inizio della prossima settimana il rinforzo dell’alta pressione sulla Penisola Iberica e il passaggio di nuove perturbazioni sull’Europa centrale potrebbero riportare una variabilità diffusa, alternando sole e precipitazioni. Temperature nuovamente in aumento.