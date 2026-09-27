Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, cala il sipario sulla 99ª edizione

Alla Fornace una domenica di sole tra rassegne bovine, trattori e formaggi

Grande partecipazione per l’ultima giornata della manifestazione, che ha riportato al centro allevatori, animali e tradizione agricola della valle

PASTURO/BARZIO – Il sole, il profumo del fieno, i campanacci e le coccarde appese sopra i box. Si è chiusa così oggi, domenica 27 settembre, la 99ª edizione delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che per tutto il fine settimana hanno animato l’area della Fornace, tra Barzio e Pasturo.

Una domenica intensa, iniziata fin dal mattino con le rassegne bovine e proseguita tra trattori, concorsi caseari, gastronomia e iniziative per tutte le età. A scandire le ore è stato soprattutto il continuo afflusso di visitatori, che hanno riempito gli spazi della Fornace tra il ring, le tensostrutture e le aree dedicate alle produzioni locali.

Il momento centrale della giornata è stato ancora una volta quello delle valutazioni zootecniche. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si sono susseguite le prove dedicate alle manze di razza Bruna, alla Pezzata Rossa e alle vacche Brune, fino alla proclamazione delle campionesse della mostra.

Per gli allevatori è stato il passaggio più atteso, il punto d’arrivo di mesi di lavoro, selezione e cura degli animali. Intorno al ring, però, la dimensione tecnica si è mescolata continuamente a quella più familiare della fiera: bambini intenti a osservare i vitelli, genitori fermi davanti ai recinti, allevatori impegnati negli ultimi preparativi e visitatori curiosi di conoscere più da vicino razze, caratteristiche e lavoro quotidiano nelle stalle.

La zootecnia è così uscita dal suo ambito più specialistico per diventare racconto del territorio e occasione di incontro con chi quel mondo lo vive ogni giorno.

A dare ulteriore colore alla mattinata è stata la sfilata dei trattori, diretta verso l’area della Fornace, mentre sul fronte delle produzioni locali spazio alla premiazione del concorso caseario “La forma del latte”, ideale collegamento tra allevamento e trasformazione.

Un passaggio quasi naturale, dalla stalla alla tavola, che rappresenta uno dei fili conduttori più riconoscibili dell’intera rassegna.

La presenza delle famiglie ha accompagnato tutta la giornata. I più piccoli sono stati inevitabilmente attratti dagli animali, mentre attorno si sono susseguite dimostrazioni, attività collaterali e momenti dedicati alla natura e al mondo rurale.

Il risultato è stato quello di una festa capace di tenere insieme due anime: da una parte la competenza degli addetti ai lavori, dall’altra il carattere semplice e popolare di un appuntamento che continua a richiamare generazioni diverse.

Nel pomeriggio, quando gli ultimi visitatori hanno iniziato a lasciare la Fornace e gli allevatori a preparare il rientro degli animali, sono rimasti il fieno a terra, le coccarde sopra i box e i campanacci ormai più lontani. La 99ª edizione è andata così in archivio. Ora non resta che guardare verso il traguardo delle cento edizioni, atteso il prossimo anno.

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