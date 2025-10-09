Mercoledì speciale in Val Biandino: la benedizione di Don William ad alpigiani e rifugisti

“Un modo per sostenere chi conduce una vita di sacrificio e che suo lavoro preserva territorio e tradizioni”

Nel weekend si conclude la stagione estiva ed è prevista la smonticazione del bestiame

INTROBIO – Un mercoledì speciale per i “custodi” della Val Biandino che hanno ricevuto la visita di Don William Abbruzzese. Il parroco in queste settimane si è impegnato a visitare tutte le case e le famiglie del paese. Non poteva che riservare una benedizione speciale per gli alpigiani e i rifugisti della Val Biandino, culla della Madonna delle Neve. Ad accoglierlo, oltre al cielo blu, il sorriso degli allevatori e degli storici “capanat”.

“Volevo visitare questi luoghi per sostenere con la parola del Signore alcuni lavori antichi – racconta don William Abbruzzese – Queste attività aiutano a far sì che la valle possa essere sempre bella, la loro presenza da quel tocco che in città non c’é quasi più. Ci tenevo a conoscere le persone che curano la montagna e gli animali e che con la loro gran fatica fanno qualcosa di bello e buono. Un pensiero speciale anche per rifugisti che custodiscono luoghi d’incontro molto belli. Anche quella è una vita di sacrificio. La visita e la benedizione di oggi sono un modo per sostenere tutti loro, un modo per dirgli che io gli sono vicino e che il Signore gli è vicino”.

Questa sarà l’ultima settimana in Val Biandino per gli allevatori. La stagione estiva si concluderà nel weekend con la smonticazione del bestiame.