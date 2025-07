Moggio. Riaperto l’ufficio postale, più servizi grazie al Progetto Polis

Non solo servizi postali, ma anche prestazioni INPS, certificati anagrafici e, prossimamente, il rilascio dei passaporti

L’ufficio è aperto il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45

MOGGIO – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Moggio, in via Dell’Orto 2/B, al termine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento. L’intervento ha reso la sede idonea ad accogliere anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni italiani con meno di 15 mila abitanti e contribuire al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati figurano la ristrutturazione completa dell’ufficio con nuova pavimentazione, l’installazione di un impianto di illuminazione a LED a basso impatto energetico, la realizzazione di una postazione relazionale ribassata con sedute, nonché l’introduzione di nuovi arredi progettati per rendere più agevole l’accesso ai servizi e facilitare le operazioni. Sono stati inoltre apportati importanti miglioramenti finalizzati a ottimizzare il comfort ambientale.

Oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, l’ufficio postale offrirà anche l’accesso a servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riepiloga i dati relativi all’assegno pensionistico e, prossimamente, ad altri servizi della Pubblica Amministrazione come il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, nonché la richiesta del passaporto.

L’Ufficio Postale di Moggio Valsassina è nuovamente operativo e a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura: martedì e giovedì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Poste Italiane ribadisce ancora una volta la propria missione al servizio del sistema Paese, valorizzando la capillarità come elemento distintivo del suo modello d’impresa, in controtendenza rispetto al progressivo abbandono dei territori.

Dopo il via libera della Commissione Europea nell’ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia. Entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7 mila gli uffici trasformati in sedi del progetto Polis.