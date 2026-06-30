Morterone, completati i lavori alla rete fognaria: intervento da 120 mila euro

Conclusi gli interventi di efficientamento nelle località Centro e Medalunga

Ammodernamento del sistema di trattamento degli scarichi e sostituzione delle vecchie vasche con impianti di nuova generazione

MORTERONE – Si sono conclusi i lavori di efficientamento della rete fognaria a Morterone, il Comune più piccolo d’Italia, dove Lario Reti Holding ha portato a termine gli interventi programmati nelle località Centro e Medalunga.

L’operazione, del valore complessivo di circa 120 mila euro, ha consentito l’ammodernamento del sistema di trattamento degli scarichi fognari, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e conforme ai più elevati standard di tutela ambientale.

I lavori erano iniziati nel novembre 2025 e sono stati completati dopo una sospensione temporanea nel periodo invernale, necessaria per le condizioni climatiche tipiche dell’area montana.

Nel dettaglio, in località Medalunga è stata installata una nuova vasca Imhoff, mentre in località Centro le precedenti vasche sono state dismesse e sostituite con impianti di nuova generazione, dimensionati in base alle esigenze della popolazione residente.

A valle degli impianti sono stati inoltre realizzati pozzetti di campionamento e un sistema di subirrigazione, che consente il rilascio controllato delle acque depurate nel suolo in condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso con il ripristino e il rinverdimento delle aree interessate, con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo delle opere e rispettare il contesto ambientale montano.

Con il completamento dei lavori, Lario Reti Holding conferma il proprio impegno nel processo di ammodernamento delle infrastrutture fognarie, estendendo interventi di efficientamento e sostenibilità anche ai centri più piccoli del territorio.